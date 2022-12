Dzeko, lo Scudetto, il Napoli. Dal bosniaco gran carisma e parole nette

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 18/12/2022

Dzeko sgomma. Il bosniaco, prim’attore nella prima parte di stagione, non è stato protagonista al Mondiale, restando nei ranghi nerazzurri. Un periodo essenziale, quello che si sta consumando in queste settimane, in vista della ripresa del campionato che vedrà subito di fronte l’Inter al Napoli.

Proprio la corsa ai partenopei – ad oggi primi in classifica incontrastati – è uno dei temi di un’intervista di Dzeko sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

“Spero solo che l’Inter faccia meglio e non ripeta gli stessi errori fatti finora”, dice in riferimento alla sosta. Sul Napoli… “Bisogna dare merito a loro se hanno accumulato questo distacco. Certo, 11 punti sono troppi, ma sono figli della nostra prima fase. Inutile ripensare a quei mesi, arrovellarsi, scervellarsi: l’unica cosa che possiamo fare adesso è accelerare, perché si può sempre recuperare”.

Ottimismo, dunque, nelle parole del centravanti. Dzeko rilancia la sfida: “La scorsa stagione ci può essere da insegnamento. A gennaio tutti a dire che eravamo già campioni di Italia e anche lì, forse, ci siamo un po’ rilassati, pensando che il più fosse fatto. È il livello della squadra che mi rende ottimista”.