Dzeko Inter, il bosniaco unica certezza: c’è un ostacolo per il rinnovo (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 05/12/2022

Dzeko Inter, nerazzurri a Malta per il mini ritiro e al lavoro per preparare l’amichevole contro il Salisburgo. Tra infortuni e mondiale l’unico attaccante a disposizione di Simone Inzaghi sarà Edin Dzeko.

Lukaku è attualmente in vacanza dopo l’eliminazione del Belgio, Correa invece non è ancora e si unirà al gruppo al ritorno da Malta. Correa invece sta smaltendo l’infiammazione al ten- dine d’Achille che gli è costata il Mondiale e nei prossimi giorni sarà alla Pinetina per riprendere a lavorare. Per rivedere Lautaro bisognerà aspettare il 2023 in quanto è ancora impegnato in Qatar con l’Argentina.

Dzeko Inter, ottimismo per il rinnovo ma occhio alla questione ingaggio

Il bosniaco si è reso protagonista di un’ottima prima parte di stagione in cui, complice anche lo stop di Lukaku, ha collezionato 21 presenze condite da ben 9 gol e 4 assist. Rendimento che avrebbe già convinto la società a rinnovargli il contratto nonostante i suoi quasi 37 anni.

L’attaccante sembrerebbe intenzionato a restare a Milano, rimettendo nel cassetto l’idea di finire la carriera in MLS. L’unico ostacolo, riporta il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, sarebbe legato al suo ingaggio. Dzeko percepisce attualmente 5,5 milioni di euro a stagione e per restare a Milano dovrà necessariamente tagliarsi l’ingaggio. Le parti dovrebbero darsi appuntamento a fine mercato per discutere ma filtra ottimismo.