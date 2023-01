Dzeko da applausi. Il giudizio del quotidiano è oggi poetico

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 19/01/2023

Dzeko gigantesco. La Supercoppa ha messo in evidenza le doti eterne dell’attaccante bosniaco. Una prova fantastica, quella dell’ex Roma, suggellata pure da un gol che tanto ha ricordato nelle movenze Milito e il suo schiaffo in Champions al Bayern Monaco. Dzeko, dicevamo, superstar: incantevole nelle giocate, feroce nella realizzazione del 2-0, ha trascinato i nerazzurri verso il trofeo.

Dalle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, un voto comprensibilmente super lui.

Dzeko, che carisma! Gol e belle giocate: è stato il protagonista della Supercoppa Italiana

Un derby vissuto a tutto gas. L’Inter, e Dzeko, si sono superati. Il giudizio del quotidiano milanese (che assegna 8) è tutto un programma: “Se siete innamorati, abbracciate ogni suo controllo di palla e il modo con cui alza la testa mentre con il corpo tiene a distanza il difensore. Il genio, sul primo gol. La classe spiegata a Tonali, sul 2-0. E poi tanto altro, la sua è una prestazione piena e urgente”.

La domanda sorge spontanea: “Cosa aspettare per il rinnovo?”. Tra i migliori, per il giornale, anche Barella: 7.5 per il centrocampista infaticabile di Simone Inzaghi, anima della manovra nerazzurra, ieri più ariosa che mai al cospetto di un Milan dominato in lungo e in largo.