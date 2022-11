Dumfries Inter, l’olandese fa mea culpa e lancia la sfida al Napoli(CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 18/11/2022

Dumfries Inter, l’olandese è al lavoro con la propria nazionale per il mondiale in Qatar che prenderà il via domenica con la sfida Qatar-Ecuador. L’esterno nerazzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Trt Spor in cui ha parlato soprattutto della prima parte di stagione dell’Inter facendo anche mea culpa sul suo rendimento.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha evidenziato alcuni dei passaggi più importanti del suo intervento; partendo dalle parole sul Napoli, attuale capolista della Serie A e avversaria dei nerazzurri alla ripresa. Il giocatore ha esaltato l’ottimo lavoro dei partenopei sottolineando l’apporto dei nuovi giocatori che stanno facendo molto bene. Poi ha lanciato la sfida: “Alla ripresa ci sarà lo scontro diretto con loro. Può ancora succedere di tutto e noi non ci siamo di certo arresi”.

Dumfries Inter, dal rendimento altalenante al Mondiale

L’olandese ha poi proseguito concentrandosi sull’andamento al di sotto delle aspettative dell’Inter; definendo questa prima parte di stagione altalenante in quanto si sono persi troppi punti in campionato, bene finora il percorso in Champions League con una qualificazione agli ottavi di finale ottenuta in un girone difficile.

Dumfries ha poi fatto mea culpa mea culpa dichiarando: “Io per primo non sono soddisfatto del mio rendimento: non ho avuto continuità: dovremo fare molto meglio”. Infine alcune parole sul Mondiale, che secondo l’esterno potrebbe essere un vantaggio per l’Inter per fare tabula rasa rispetto a prima.