Dumfries, due i top club interessati. Decisivo Lukaku? Il retroscena (GdS)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 13/12/2022

Dumfries è stato protagonista al Mondiale in Qatar. L’esterno, eliminato per mano dell’Argentina di Lautaro in un quarto di finale combattutissimo, tornerà ora pienamente in orbita nerazzurra. Importanti i traguardi raggiungere nel club di Inzaghi, e alta è la voglia di sprintare su ogni obiettivo stagionale.

Il futuro, però, resta tema caldo. Dumfries piace e non poco sul mercato. Da La Gazzetta dello Sport la notizia degli interessamenti di Bayern e Chelsea. E’ in particolare l’approdo inglese quello che potrebbe stuzzicare maggiormente.

Dumfries e il Chelsea: perché sì. Un nome è intrecciato a quello dell’olandese

Il quotidiano milanese spiega i motivi di un accostamento che potrebbe anche decollare: “Al netto di inserimenti

di altre squadre si parlerà di Dumfries soprattutto col Chelsea, visti i tanti discorsi ancora appesi tra club. Il più importante riguarda Romelu Lukaku, intransigente su una cosa: Londra è il passato, a Londra non si torna”.

Ci sarebbe dunque Big Rom nei meandri di una possibile negoziazione coi Blues. L’inserimento di Dumfries, faciliterebbe una conferma di Lukaku in nerazzurro con deciso sconto (oggi il belga è solo in prestito). Un intreccio da seguire. Due affari che potrebbero quindi anche essere concatenati.