Calhanoglu si è preso il centrocampo. Il rinnovo? C’è un piano

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 06/02/2023

Calhanoglu nel cuore della manvora. Sì, il turco si è preso l’Inter. Non che la sua esperienza nerazzurra non avesse già espresso squilli degni di nota. Ma la disinvoltura con cui l’ex Milan gioca in mezzo al campo è ormai disarmante. Anche ieri, nel derby (per lui una partita ancora più speciale…), Calhanoglu ha sfoderato una prestazione maiuscola, guidando il reparto con personalità e talento.

Balla, ora, il rinnovo. Materia assai cara al mondo nerazzurro che, proprio nei giorni scorsi, ha dovuto incassare il gran rifiuto di Milan Skriniar.

Calhanoglu deve restare. Turco centrale: la strategia dell’Inter

Ma qual è la strategia del club nerazzurro? Chiarissima, per La Gazzetta dello Sport che, oggi affronta la questione così: “L’Inter intende legarlo alla sedia perché non si ripeta un altro caso Skriniar: la ferita è ancora aperta come detto tra le righe dall’a.d. Marotta ieri sera. Calha, che scade nel 2024, va rinnovato entro la fine di quest’anno”.

Quali i tempi? Come spiega il giornale, dopo il Porto ci sarà un incontro. La proposta? Un adeguamento rispetto ai 5 milioni che oggi guadagna Calhanoglu. L’allungamento previsto è di due anni.