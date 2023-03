Calhanoglu, che tegola per Inzaghi: spunta una data per il rientro (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 30/03/2023

Infortunio Calhanoglu, nerazzurri in apprensione sulle condizione del centrocampista. Il turco ha rimediato un infortunio alla gamba martedì con la propria nazionale; nella giornata di oggi si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità e i tempi di recupero.

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione spiegando che dovrebbe trattarsi di una lesione dell’adduttore destro, forse di primo grado, e che potrebbe restare ai box almeno per una ventina di giorni.

Infortunio Calhanoglu, il rientro al ritorno con il Benfica

Se dovesse essere confermata la lesione, il turco dovrebbe dunque saltare le prossime tre partite di campionato, il match di andata contro il Benfica e la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

La data del rientro potrebbe essere quella del 19 aprile, giorno in cui andrà in scena il match di ritorno dei quarti di finale contro i lusitani. Brutta tegola per Inzaghi che sarà dunque costretto a rinunciare a uno dei migliori giocatori della rosa. Occasione per Brozovic e Asllani che adesso avranno l’occasione di mettersi in mostra.