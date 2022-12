Brozovic, sospiro di sollievo. Ma per l’Inter c’è un nuovo problema

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 15/12/2022

Brozovic ha tenuto col fiato sospeso l’Inter. Il croato, uscito anzitempo contro l’Argentina nella semifinale del Mondiale, ha fatto preoccupare tifosi e società. Troppo importante la sfida del 4 gennaio contro il Napoli per pensare di affrontarla senza il regista titolare, nuovamente padrone del centrocampo, anche con la sua Nazionale.

Ieri è arrivato il sospiro di sollievo. Nulla di importante, e solo un lieve risentimento per Brozo, che – dunque – sarà presto a disposizione di Inzaghi. Non si è ancora risolto, però, il Mondiale della Croazia: l’Inter ora è in allerta.

Brozovic, la speranza dell’Inter. Uno spauracchio è da evitare

Un nodo ancora da risolvere. E riguarda la finalina per il terzo posto che vedrà sabato la Croazia di Brozovic affrontare il Marocco (ieri eliminato dalla Francia). Uno scettro di consolazione, quello del podio, che potrebbe far gola al ct croato, voglioso – verosimilmente – di schierare comunque i migliori.

E l’Inter? Filtra un auspicio. “L’Inter spera che Brozo la finalina la guardi da bordocampo. Del resto, è inutile rischiare”, scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro sarà davvero accontentato? Inzaghi incrocia le dita.