Barella e il confronto nello spogliatoio. Cosa è successo davvero

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 09/12/2022

Barella leader dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro è una bellissima realtà. Gladiatore del centrocampo di Inzaghi, promette nuovi squilli. In un’intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, l’ex Cagliari si racconta. Fuori dal Mondiale con l’Italia (con cui sarebbe stato inevitabilmente protagonista), Barella sta dedicando tutto il suo tempo all’Inter, già concentrato in vista del rientro in campo del 4 gennaio contro il Napoli di Luciano Spalletti. Una gara dall’importanza capitale, e da non fallire.

E’ cambiato tutto, intanto, all’Inter, dopo un periodo difficile che aveva fatto perdere punti preziosi.

Barella e la ricostruzione su com’è cambiata l’Inter. Dal confronto coi compagni allo Scudetto

Interpellato sul confronto nello spogliatoio che ha riacceso i nerazzurri, Barella dichiara oggi: “Ci sono dei momenti in cui è bello, e serve pure, guardarsi in faccia e parlarsi. Magari dare la colpa prima a se stessi che agli altri. In quel momento avevamo perso il focus, credevamo che per quanto fatto e vinto prima tutto ci fosse dovuto. Che bastava entrare in campo per vincere. E invece non succede mai, soprattutto in questo campionato, il più difficile a cui abbia partecipato”.

Barella è carico. L’obiettivo Scudetto non è ancora sfumato. “E’ un torneo lunghissimo e strano, con un Mondiale di mezzo, quindi noi ci crediamo. Il nostro obiettivo resta lo stesso: provare a vincere lo scudetto”, l’ambizione che farà certamente felici i tifosi nerazzurri.