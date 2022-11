Alcaraz Inter, l’agente esce allo scoperto: chiare le sue intenzioni (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 22/11/2022

Alcaraz Inter, l’argentino è sicuramente l’obiettivo principale dei nerazzurri per il futuro. Ausilio sarebbe pronto a tentare l’assalto definitivo il prima possibile e anticipare la concorrenza di diversi club tra cui il Milan.

L’agente del giocatore Sebastian Lopez ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport, confermando l’interesse dell’Inter e rivelando in parte le intenzioni del giocatore. Il procuratore, inoltre, ha parlato anche dell’interesse del Milan e degli approcci avuti la scorsa estate: “Ho avuto conversazioni con i dirigenti di tutte e due le squadre la scorsa estate. Mi era stato spiegato come stessero monitorando Carlos”. Il Milan ha poi preferito virare su De Ketelaere, mentre i nerazzurri avrebbero intensificato i contatti mandando negli scorsi mesi Baccin a visionarlo da vicino. Al momento, sottolinea l’agente, non ci sarebbero ulteriori novità sul fronte Inter ma che ci sarebbero sul giocatore un club inglese e uno portoghese.

Alcaraz Inter, l’agente chiaro sul prezzo e sulla carta Colidio

Il giocatore potrebbe però gradire Milano rispetto ad altre destinazioni: “Noi stiamo aspettando. I club con cui abbiamo par- lato sono molto importanti. Chiaramente Inter e Milan sono molto, molto importanti. E ovviamente entrambe le opzioni sono più che gradite”. Alcaraz sarebbe dunque in attesa di offerte concrete da parte dell’Italia e l’Inter al momento sembrerebbe la squadra più interessata: “I nerazzurri, forse anche per quel che è stato Milito e per quello che è ora Lautaro sono particolarmente interessati a Carlos”.

L’agente ha poi rivelato il valore del suo assistito sui 15 milioni di euro, cifra che però potrebbe essere abbassata con l’inserimento di una clausola che permetta al Racing di incassare qualcosa in caso di futura rivendita. I nerazzurri potrebbero inserire nell’affare il cartellino di Facundo Colidio che sta facendo molto bene al Tigre. L’argentino, conferma Sebastian Lopez, sarebbe un profilo molto gradito al Racing e potrebbe essere la carta decisiva per sbloccare l’affare.