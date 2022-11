Albania-Italia, da Bastoni a Dimarco: i voti ai due interisti

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 17/11/2022

Albania-Italia, amichevole giocata ieri sera, ha visto il successo degli azzurri guidati dal ct Roberto Mancini. Di Di Lorenzo e Grifo (doppietta) le reti della Nazionale in cui hanno giocato – anche – alcuni calciatori dell’Inter.

Titolari, Bastoni e Dimarco non hanno affatto demeritato. Dal Corriere dello Sport i giudizi sulle loro prestazioni. Voto 6 per il difensore, “sale molto, in buona sincronia con Dimarco e Grifo. L’unico neo il fallo su Broja (rischia anche il giallo) per la punizione che Bajrami trasforma nell’assist del gol”.

Di pregio, anche in Nazionale, il rendimento di Federico Dimarco. Voto 6.5 per il mancino nerazzurro. “Spinta continua, affidandosi all’intesa interista con Bastoni. Usa con la nota disinvoltura il suo micidiale sinistro”, la valutazione del quotidiano romano nelle pagelle proposte questa mattina.