Primavera Inter, i nerazzurri trionfano 1-0 col Chievo: man of the match…

Primavera Inter, decide Adorante

Primavera Inter – Vittoria con brivido per i ragazzi allenati da Armando Madonna. A decidere la sfida, ci ha pensato Adorante. Nonostante i clivensi abbiano colpito due legni (al 70′ con Karamoko e al 77′ con Vignato), i nerazzurri sono riusciti a portare a casa la vittoria. A salvare l’Inter, oltre alla Dea Bendata, ci ha pensato anche il portiere Dekic. Tre punti sofferti che però faranno ugualmente comodo ai fini della classifica. Ancora una volta, per la gioia di Mister Madonna, il baby Adorante ha messo il suo timbro personale. Chissà se questo ragazzo in futuro riuscirà a non far rimpiangere al DS Piero Ausilio la cessione di Nicolò Zaniolo alla Roma nell’operazione Nainggolan…