Novità sul futuro di Modric in arrivo dalla Spagna: le ultime

AS – Modric dice no al rinnovo: c’è l’offerta sontuosa dell’Inter

No al rinnovo proposto da Florentino Perez e tentazione Inter per Luka Modric. La notizia è stata data ieri in Spagna da Telemadrid e rilanciata oggi da AS. Il centrocampista croato avrebbe sul tavolo l’offerta nerazzurra da 10 milioni a stagione per due anni, per poi andare in Cina.

A questo punto – come spiega il quotidiano madrileno – il Real Madrid potrebbe essere costretto a cedere il Pallone d’Oro in estate per non vederlo lasciare la Spagna a zero euro dopo un anno, visto che la scadenza attuale cade nel giugno 2020.