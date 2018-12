(Novità Inter) Gufi già in azione per Chievo Inter

Novità Inter: Nebuloni pronostica

(Novità Inter) Dopo la vittoria con l’Udinese, striminzita nel punteggio ma fondamentale per testare la tenuta psicologica della squadra dopo l’eliminazione dalla Champions, l’Inter va a Verona in cerca di conferme. Il turno di campionato appena concluso ha permesso ai nerazzurri di Spalletti di allungare sulla Lazio e di aumentare il vantaggio sul Milan. Fattori che possono incidere a questo punto della stagione, anche per l’imminenza di partite importanti in vista del traguardo del girone d’andata.

Probabilmente anche per questo i commentatori, forse solo inconsciamente, si addentrano in pronostici che in altri momenti farebbero sorridere. Stasera stata la volta di Massimiliano Nebuloni che, ai microfoni di Sky, ha imbastito un discorso da “una calda e una fredda” su Icardi e su Chievo Inter.

“Le voci possono condizionare Icardi? Non credo perché Icardi è freddo come il ghiaccio e si fa scivolare addosso tutto, non verrà minimamente intaccato dalle polemiche di queste ore. Io direi che può essere la partita della sorpresa, perché il Chievo non ha ancora vinto, però sta giocando bene, è in ripresa, con la cura Di Carlo ha ricominciato a non prendere gol. Potrei puntare sull’1/X“.

Fonte Sky Sport