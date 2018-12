(Notizie Inter) Wanda Nara e Pardo, by by Tiki Taka?

Notizie Inter: la trasmissione sospesa a fine anno?

(Notizie Inter) Potrebbe essere già vicina alla conclusione la stagione televisiva di Wanda Nara e non per colpa sua intendiamoci. Proprio la puntata di ieri sera ha avuto ampio risalto nelle discussioni odierne, dopo le affermazioni della compagna-agente di Icardi in merito alla cessione alla Juventus di Maurito che l’estate scorsa sarebbe stata ad un passo dal concludersi.

Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, la trasmissione sportiva condotta da Pierluigi Pardo potrebbe essere sospesa con la chiusura dell’anno 2018. Non per problemi di ascolti bensì per un’operazione di spending review che Madiaset avrebbe in animo di operare per un contenimento generalizzato dei costi.

Nella tagliola della riduzione delle spese potrebbe rientrare anche Pressing in onda su Canale 5 e segnerebbe una rimodulazione completa della presenza del calcio sulle reti Mediaset a campionato neanche arrivato al giro di boa.

Una conferma di ciò la si è avuta a chiusura della puntata di ieri sera quando Pardo ha salutato gli spettatori con una frase che conferma le indiscrezioni “la speranza, l’augurio e l’obiettivo è tornare a gennaio. Sennò ci vediamo tranquillamente a Ponza“.

Fonte Il Fatto Quotidiano