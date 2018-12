(Notizie Inter ) Nedved, marcia indietro su Marotta ma Pistocchi lo fulmina

Notizie Inter: Nedved ancora polemico, poi torna sui suoi passi

(Notizie Inter) Si sforzano di sorridere alla Juventus ma il passaggio di Beppe Marotta ha lasciato un segno pesante. Lo si è colto ieri dalle parole di Nedved “un grandissimo professionista ma forse non è mai stato juventino”. Lo si è capito ancora meglio oggi quando il biondo dirigente bianconero ha rinforzato il concetto con un altro post inequivocabile. “Ci sono due tipi di dirigenti, alcuni possono andare a lavorare in tutte le squadre, altri che non ci andrebbero mai”.

Dopodichè evidentemente dai vertici bianconeri deve essere arrivato un messaggio di stop alle polemiche. Ed ecco nel tardo pomeriggio la dichiarazione di retro marcia di Nedved rilasciata a margine di un evento e ripresa da Tuttosport.

Pistocchi, tweet acido

“Lo sapete, sono un tipo sanguigno e caldo. Le mie parole potevano sembrare un attacco ma non è così. Gli voglio molto bene e lui lo sa. E’ stato un grandissimo maestro per me e per gli altri dirigenti. Con lui abbiamo vissuto anni importanti. Sono rimasto male perché è andato all’Inter che è una nostra diretta avversaria. Si sono rinforzati, a me ha fatto un po’ male».

Ma ormai il latte era versato ed ecco arrivare il missile di Maurizio Pistocchi, che ha twittato : “Pavel Nedved ha ragione: ‘Ci sono due tipi di dirigenti, alcuni possono andare a lavorare in tutte le squadre, altri che non ci andrebbero mai’. Anche perché nessuno si sognerebbe neppure lontanamente di chiamarli“.

Fonte Tuttosport