Napoli, nella prossima estate potrebbe esserci l’assalto al giocatore, la richiesta dei partenopei oltre 100 milioni

Barcellona e Manchester United hanno messo gli occhi su Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli. I due top club potrebbero scatenare un’asta la prossima estate per assicurarsi uno dei migliori difensori centrali d’Europa.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe accettare offerte sopra i 100 milioni di euro. Precisamente, si parlerebbe di una cifra vicina ai 120 milioni di euro per Koulibaly.

Entrambi i club interessati al difensore partenopeo hanno differenti problemi nel reparto difensivo. Partendo dal Manchester United, la retroguardia dei Red Devils non è del tutto affidabile in questa stagione. L’acquisto di Lindelof dal Benfica non ha portato un miglioramento alla difesa dello United, tenuta in piedi dagli ‘anziani’ Smalling e Jones. Lo stesso Bailly quest’anno non sta offrendo prestazioni all’altezza.

Ben altri problemi in casa Barcellona, non certo per la tenuta della difesa. Primo in campionato, la squadra di Valverde ha dovuto fare i conti con gli infortuni del reparto difensivo in questa prima parte di stagione, con il solo Pique titolare inamovibile.

Il francese Lenglet, arrivato dal Siviglia, è stato spesso chiamato in causa, soprattutto a causa dell’infortunio di Umtiti. Anche Vermaelen ha dovuto fermarsi per infortunio. La difesa del Barcellona non è invulnerabile come negli anni passati, così che i dirigenti del club catalano sono alla ricerca del colpo in difesa. Per ora, è arrivato l’ex Inter Murillo dal Valencia a rinforzare il pacchetto arretrato dei catalani.

Il Napoli e De Laurentiis correranno il rischio di perdere Koulibaly? Davanti ad un’offerta monstre, il numero uno del club partenopeo potrebbe cedere il giocatore, investendo una parte dell’incasso su un altro difensore centrale di qualità.