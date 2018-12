Mourinho, il clamoroso ritorno potrebbe diventare realtà: i dettagli

Mourinho esonerato dallo United? Le voci che giungono dalla Spagna riguardo il futuro dello Special One hanno dell’incredibile. Stando a quanto riferito da El Pais, per l’allenatore portoghese sarebbe sbucata fuori l’ipotesi di un clamoroso ritorno sulla panchina del Real Madrid. Secondo il noto quotidiano infatti, il patron delle merengues Florentino Perez, pur di riaverlo sarebbe pronto a tutto, anche a formulare le offerte più assurde.

Si parla addirittura di un contratto da 20 milioni di euro netti a stagione con la possibilità di avere pieno potere decisionale sul mercato da svolgere. Un’offerta che, visto e considerato anche l’ultimo periodo non proprio roseo dello Special One, alletterebbe chiunque.

Real Madrid, Mourinho ci pensa

Parliamoci chiaro, chi avrebbe il coraggio di rifiutare offerte simili, specialmente dopo periodi così altalenanti? Il portoghese è senza dubbio uno dei migliori allenatori in assoluto, una persona di tutto rispetto e dalle competenze invidiabili. Come in ogni ambito della vita però, non sempre si viene apprezzati. Mourinho infatti è stato spesso criticato per il proprio carattere con il quale non ha mai negato frecciate a nessuno, tanto meno a chi prova a denigrarlo da anni. Basti pensare a quando, durante una conferenza stampa, il tecnico pretese rispetto rimarcando il dato sui campionati inglesi vinti che lo vede ancora oggi superiore a tutti gli altri 19 tecnici della Premier League messi insieme. Insomma, un uomo tutto d’un pezzo e senza peli sulla lingua.