Modric Inter, il sogno “d’Oro” per i nerazzurri potrebbe riaprirsi

Modric Inter – L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha ridato speranza riguardo il possibile approdo del neo-Pallone d’Oro a Milano. Il famoso quotidiano sportivo intanto, ha esordito affrontando la tematica relativa alla trattativa Cagliari–Boca Juniors per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguayano classe ’95, approdando in Sardegna, libererebbe inevitabilmente Barella sulla quale l’Inter vigila ormai da più di un anno.

Barella è senza dubbio un prospetto futuro interessantissimo, ma la coppia Ausilio–Marotta sta fiutando anche eventuali colpi a parametro zero. In primis, Aaron Ramsey dell’Arsenal. Il gallese intriga molto, ma il cospicuo ingaggio che percepisce frena leggermente la dirigenza interista. Infine, secondo il Corsport, in casa nerazzurra resta ancora da risolvere l’enigma relativo al rinnovo di Mauro Icardi. Tra domanda e offerta c’è ancora distanza, ma nel giro di un paio di settimane si può chiudere.

Modric Inter, non è finita

La possibilità di portare il centrocampista più forte del mondo nella Milano nerazzurra stuzzica il DS Piero Ausilio ormai dalla scorsa estate. Modric dal canto suo ha sempre mostrato gradimento per la destinazione lombarda, ma a bloccare tutto ci ha pensato Florentino Perez. Lo stesso Perez che però, qualora il giocatore dovesse seriamente impuntarsi di lasciare il Real Madrid, difficilmente questa volta potrà opporsi.