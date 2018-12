(Mercato Inter) Vanheusden, un altro papà si mette di traverso

Mercato Inter: Vanheusden, un altro papà sulle barricate

(Mercato Inter) Zinho Vanheusden era uno dei giovani più promettenti della straordinaria truppa della Primavera di Stefano Vecchi. Appena arrivato ad Appiano Gentile Luciano Spalletti capì subito le doti del ragazzo e lo aggregò alla prima squadra. Pochi giorni di preparazione prima del crack del ginocchio. Quasi un anno lontano dai campi da calcio, poi la graduale ripresa. Zinho Vanheusden ha scelto di tornare a casa per il lento reinserimento, in prestito allo Standard Liegi.

Ora le cose stanno marciando per il verso giusto, Zinho sta recuperando il livello di performances a cui aveva abituato i tifosi prima dell’incidente e l’Inter sta pensando di riportarlo in Italia a fine prestito.

Oggi è stato il padre del ragazzo ai microfoni del sito belga Voetbalkrant.com a parlare, escludendo questa ed altre possibilità

Meglio resti allo Standard

“Il suo inizio stagione? Era tutta una questione di opportunità e fiducia. Non si deve dimenticare che ha perso otto mesi a causa di quel grave infortunio al ginocchio, ci è voluto un po’ per recuperare il ritmo e l’allenatore ha aspettato che lui fosse pronto”.

Secondo il padre di Vanheusden la permanenza a Milano di Zinho è stata fondamentale per la sua crescita checchè ne dicano gli addetti ai lavori in Belgio. Ora, secondo lui sarebbe cosa opportuna che il figlio prolungasse la sua permanenza allo Standard per dimostrare le sue qualità.

Neanche l’interesse dei top club fa cambiare idea a Vanhesuden padre: “L’interesse del Manchester United? Queste sono tutte cose che riguardano il futuro. Prima permettiamogli di prendere il ritmo con lo Standard: imparerà molto anche dalle partite europee. Non bisogna correre”.

Fonte: Voetbalkrant.com