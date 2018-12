(Mercato Inter) Rottura totale con il fuoriclasse, il PSG lo perde a zero

(Mercato Inter) Rabiot conferma il no al rinnovo

(Mercato Inter) Il PSG alla fine ha dovuto fare i conti con la realtà. Dopo un tira e molla durato diversi mesi, Adrien Rabiot in pratica viene messo fuori squadra dalla dirigenza del club parigino e dunque già dalla finestra di mercato di gennaio potrebbe cambiare aria.

Come riporta il sito della Gazzetta dello Sport, Rabiot si è rifiutato di rinnovare con il PSG e la reazione del DS Antero Henrique non si è fatta attendere: “Il giocatore ci ha informato che non intende rinnovare e preferisce andarsene svincolato. Ci sarà così una conseguenza chiara: andrà in panchina a tempo indeterminato… Da mesi avevamo avallato ogni sua richiesta, anche sportiva. L’impressione è che Rabiot e il suo rappresentante abbiano mancato di rispetto al club e ai tifosi”.

Tutti i top club in fibrillazione

23 anni, un titolo mondiale con la sua nazionale solo sfiorato (Rabiot rifiutò il ruolo di riserva che Deschamps gli aveva riservato), un caratterino niente male, ma anche un talento indiscusso per un 23enne che ha già vinto molto. Ora rischia non solo la panchina ma addirittura di essere considerato fuori rosa dal mister Tuchel, che può contare a centrocampo su Marquinhos, Verratti e Draxler.

La rottura ovviamente scatenerà gli appetiti di tutti i top club europei. L’Inter ha inseguito Rabiot a lungo ma in diverse occasioni questioni economiche e posizioni inflessibili suo entourage hanno impedito di entrare nel vivo delle trattative.

Adesso che la situazione è radicalmente cambiata, il PSG dovrà mettere in conto di perdere una appetitosa plusvalenza, visto che il valore di Rabiot oscilla intorno ai 50 milioni di euro. E al contrario tutte le pretendenti faranno la fila a casa Rabiot. Barcellona, Liverpool e Juventus in primis secondo la Gazzetta. Ovviamente anche l’Inter sarà in prima linea con le antenne ben dritte. I colpi a parametro zero su svincolati di gran valore sono una specialità della casa, uno tutti De Vrij. Dunque potrebbe non sorprendere un imminente viaggio a Parigi di Piero Ausilio e Beppe Marotta. Tempo di festività, ma non sono gli Champs Elysees a richiamare l’attenzione della coppia di mercato nerazzurra.

Fonte Gazzetta.it