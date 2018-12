(Mercato Inter) Marotta rivela il primo obbiettivo, un nome a sorpresa

Mercato Inter: Marotta parla del primo obbiettivo

(Mercato Inter) Il sito della Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta in occasione della cena natalizia della società nerazzurra. Il nuovo Ad è stato sollecitato sul tema mercato e, a sorpresa, non si è fatto pregare per dare una notizia davvero sorprendente.

Nè Barella nè Tonali, il nome di cui ha parlato Marotta è quello del giovane più in vista nel calcio portoghese, Francisco Trincao. Il 19enne attaccante dello Sporting Braga si era messo in grande luce nel corso dell’Europeo Under 19, risultando decisivo nella finale contro gli azzurri.

Fino ad oggi le indiscrezioni di mercato parlavano di un interesse concreto della Juventus per il ragazzo ma l’arrivo di Marotta in nerazzurro potrebbe dare indirizzi diversi alla trattativa. Ecco le dichiarazioni del dirigente nerazzurro.

“Mercato? Il management segue le linee guida che la società detta. Queste linee guida sono di voler vincere. Evidentemente questo si deve tramutare in operazioni concrete che portano anche ad ingaggiare alcuni giocatori. Non dimentichiamo che questa rosa già di per se di grande valore va sicuramente puntellata in alcuni settori. Ma queste sono dinamiche tipiche di ogni squadra che vuole aspirare a grandi traguardi. Trincao? È un giocatore molto interessante, sono certo che Piero Ausilio ce l’ha nel suo taccuino. E cercheremo di entrare nella lotta per la sua acquisizione”.