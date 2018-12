(Mercato Inter) Marotta-Ausilio sveglia: il Napoli vi soffia l’obbiettivo

(Mercato Inter) Il Napoli irrompe su Barella

(Mercato Inter) Dallo scorso mercato estivo Barella è un sogno dell’Inter. Il centrocampista del Cagliari ha tutte le caratteristiche per diventare l’elemento intorno a cui ruoterà l’interesse dello staff di mercato nerazzurro in questa sessione invernale. Giovane, italiano, talentuoso, per Spalletti sarebbe l’ideale per completare il reparto centrale decisamente sotto organico.

Il Corriere dello Sport di oggi riporta una notizia che deve far svegliare Marotta e Ausilio. Il Napoli si sta muovendo pesantemente per portare il ragazzo all’ombra del Vesuvio.

“I cartellini di Ounas e Rog più 20 milioni per Niccolò Barella. E’ la super offerta fatta da Aurelio De Laurentiis al Cagliari per il centrocampista che piace a mezza Europa.Giulini ha ringraziato, ha memorizzato e ha aggiunto che eventualmente le parti si aggiorneranno”.

Fonte Corriere dello Sport