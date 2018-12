Mercato Inter | La Repubblica, arriva dall’Arsenal il colpo di gennaio

Mercato Inter, nerazzurri sul gallese

Mercato Inter – I nerazzurri sono alla ricerca di un centrocampista già dalla sessione di mercato di gennaio. Sono stati fatti tanti nomi, su tutti il giovane cagliaritano Barella. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’Inter sarebbe fortemente interessata al centrocampista gallese dell’Arsenal, Aron Ramsey, in scadenza a giugno.

“Il gallese dell’Arsenal non rinnoverà il contratto con i Gunners, scadenza giugno 2019: la Juve, specialista di colpi a costo zero, lo vorrebbe gratis a giugno, ma i nerazzurri hanno fatto una mossa concreta e ora si sentono in vantaggio. Mercoledì c’è stato un incontro con l’agente di Ramsey, 28 anni il 26 dicembre- si legge su Repubblica-. La richiesta di ingaggio è alta, tra i 6 e i 7 milioni a stagione, più ricca commissione. Ma per il salto di qualità, in tutti i sensi, in quel ruolo urge investire. Ci sarebbe già un accordo verbale per giugno, Spalletti però ne ha bisogno subito (il mercato si apre il 3 gennaio, la chiusura è stata posticipata al 31) e Marotta cerca di accontentarlo. Nell’asta per il gallese dal piede fatato c’è anche il Milan, che può contare sull’ad Gazidis, arrivato proprio dall’Arsenal. Da quando l’agenzia di Ramsey ha annunciato che il giocatore lascerà i Gunners, il telefono nell’ufficio della Avid Sports & Entertainment Group squilla a raffica: hanno chiamato il Liverpool, il Bayern Monaco, il Manchester United. Il blitz dell’Inter può essere decisivo, ma bisogna aspettare, è una corsa complessa, le altre big d’Europa non molleranno facilmente la presa”.

Fonte: Repubblica