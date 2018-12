(Mercato Inter) Incontro ok, Marotta lavora per portarlo a gennaio

Mercato Inter: Si lavora per Ramsey

(Mercato Inter) Che Marotta sia un dominus nei colpi a parametro zero è cosa ben conosciuta. Piero Ausilio non gli è da meno, come dimostrano Asamoah e De Vrij. Entrambi sono ora al lavoro per garantire a Spalletti il rinforzo a centrocampo necessario come il panettone a Natale.

Il sito della Repubblica informa che gli uomini di mercato nerazzurri hanno già incontrato l’entourage di Aaron Ramsey mercoledì scorso. Lo staff del gallese ha sparato una richiesta niente male per l’ingaggio: tra i 6 e i 7 milioni oltre alle commissioni. Spalletti non può aspettare giugno, vuole un rinforzo subito nella zona nevralgica del campo.

Marotta e Ausilio hanno realizzato e stanno cercando ora di trasformare l’accordo che sarebbe già stato raggiunto per il prossimo giugno in un arrivo immediato a San Siro. D’altronde Ramsey occupa spesso un posto in panchina vicino ad Emery e questo potrebbe facilitare l’operazione nerazzurra. “Così il club londinese prenderà in considerazione l’idea di cederlo già a gennaio per non perderlo a zero. Insomma opzione Inter viva, concreta“ chiosa Repubblica.