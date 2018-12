Mercato Inter, il Monaco pronto a soffiare via un difensore ai nerazzurri

Mercato Inter – Stando a quanto riferito dal quotidiano transalpino Nice-Matin, il Monaco sarebbe ripiombato su Dalbert. Dalla Francia infatti, si dicono sicuri del gradimento del terzino brasiliano riguardo un possibile ritorno in Costa Azzurra. Dopo l’esperienza al Nizza dunque, per Dalbert potrebbero spalancarsi nuovamente le porte della Ligue 1.

E’ qui che entra in scena il Monaco. Il club allenato da Thierry Henry al momento non sta passando un buon momento. Dopo essere stati eliminati dalla Champions League, i monegaschi stanno dovendo fare i conti con la penultima posizione nel campionato francese. Per questo motivo, l’ex Arsenal e Barcellona avrebbe fatto due esplicite richieste alla società. Si tratta di Michy Batshuayi per l’attacco e, appunto, Dalbert per la difesa.

Mercato Inter, la panchina a Dalbert non fa bene

Calcisticamente parlando, a nessun calciatore farebbe piacere essere “la ruota di scorta” di un altro calciatore. La presenza di Asamoah infatti, al brasiliano non sta facendo sicuramente del bene. Per questo motivo, non avendo una maglia da titolare garantita, l’ex Nizza potrebbe seriamente valutare un ritorno in Francia. Resta da capire però se i nerazzurri, visti i miglioramenti nelle poche uscite di questa stagione, vorranno privarsi di un calciatore pagato 26 milioni di euro solo un anno e mezzo fa.