Mercato Inter – A spiegare il perchè Diego Godin preferirebbe vestirsi di nerazzurro anzichè di rossonero, ci ha pensato il Corsport. Il difensore uruguayano, dal prossimo 1 luglio sarà ufficialmente svincolato. Questo significa che su di lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Per il capitano dell’Atletico Madrid le milanesi vigilano da settimane, ma il difensore ha già fatto capire di preferire i nerazzurri.

Mercato Inter, la strategia per Godin

Vista la possibile partenza di Miranda la prossima estate, per il quale si prospetta un ritorno in patria, il club di Corso Vittorio Emanuele si troverebbe a dover colmare il vuoto lasciato dal brasiliano. Per questo motivo, l’esperienza di Godin (specialmente in Champions League) potrebbe essere per l’Inter un vero toccasana. “Godin vuole continuare a giocare in Champions e in quest’ottica la sua preferenza è per l’Inter che attualmente ha più possibilità dei rossoneri finire tra le prime quattro. Anche il fattore tempo può essere importante perché un giocatore del calibro del difensore di Rosario certo non aspetterà a giugno per decidere il suo futuro: a gennaio non si muoverà, ma a inizio primavera vuole avere delle certezze”. Questo è quanto riportato dal noto quotidiano sportivo riguardo il possibile approdo sotto il Duomo dell’attuale capitano dei Colchoneros.

(Fonte: Corriere dello Sport)