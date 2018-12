Mercato Inter: E’ già svolta per Gabigol, nuove indiscrezioni

Mercato Inter: Gabigol verso la Premier League

(Mercato Inter) Gabriel Barbosa tornerà all’Inter per fare le valigie immediatamente per un’altra destinazione. E’ quanto confermato ieri dal Ds nerazzurro Piero Ausilio prima della cena degli auguri cui ha partecipato insieme alla squadra e a tutto lo staff interista. Ausilio ha confermato che “Gabigol rientrerà all’Inter, finisce il prestito con il Santos. Ho fatto sapere ai suoi agenti che per i prossimi sei mesi non avrà spazio. Siamo contenti di quel che ha fatto, troveremo la soluzione migliore insieme a lui”.

Le prime indiscrezioni circolate nei giorni scorsi parlavano di un concreto interessamento del Flamengo. Il club sarebbe intenzionato a sostituire Paquetà passato al Milan proprio con il giovane giocatore nerazzurro.

Oggi però Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha introdotto una novità. Il futuro di Barbosa potrebbe essere lontano dal Brasile, in Inghilterra per la precisione. Queste le sue parole:

“Diverse le squadre inglesi interessate al calciatore brasiliano, ma in prima fila al momento c’è il West Ham: contatti già avviati con l’Inter e discussioni che proseguono in maniera sembra più fitta. Per Gabigol nuova possibile avventura in Europa, questa volta in Premier League”.

Fonte Sky Sport