(Mercato Inter) Blitz della Juve a Dubai. Sfuma l’obbiettivo di Marotta?

Mercato Inter, Marotta anticipato da Paratici ?

(Mercato Inter Marotta) Nei giorni scorsi era già circolata la voce del primo derby di mercato tra Inter e Juventus. Obbiettivo di entrambi i club il giovane talento del Braga e dell’Under 21 portoghese Francisco Trincao.

Beppe Marotta nei giorni scorsi aveva accennato alla volontà dell’Inter di seguire la pista per portare il classe ’99 a Milano.

Il sito Gianlucadimarzio.com riporta poco fa invece la notizia che Juventus si starebbe muovendo, ed in maniera molto decisa, per anticipare la concorrenza. “Oggi il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, e l’agente del giocatore, Jorge Mendes, hanno parlato della situazione per cercare di abbreviare i tempi e arrivare quanto prima alla chiusura dell’operazione. Le cifre al momento sono di 2 milioni di euro per il prestito e 13 milioni per il diritto di riscatto. Paratici e Mendes sono entrambi presenti a Dubai, per il Globe Soccer Awards”.

Intreccio di rapporti

Le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi parlavano di un’offerta dell’Inter leggermente più bassa, 10 milioni di euro circa, ma per l’acquisto a titolo definitivo. La trattativa viaggerà nei prossimi giorni anche sul filo dei rapporti personali e delle conoscenze tra i protagonisti. E’ indubbio che i rapporti tra Fabio Paratici e Jorge Mendes siano ottimi, dopo la conclusione dell’affare che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero. Ed è altrettanto evidente che non sia solo un incontro ravvicinato di marcato tra due club della serie A ma un derby tra ex amici. Marotta e Paratici hanno lavorato insieme fino a poche settimane fa. L’uno conosce vizi e virtù dell’altro per cui non sarà facile per nessuno dei due sorprendere il rivale.

Fonte Gianlucadimarzio.com