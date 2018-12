(Mercato Inter) All’ultimo respiro per soffiarlo alla Juventus

Mercato Inter: Obbiettivo Trincao

(Mercato Inter) Da alcuni giorni i media riportano con insistenza la voce della coppia Marotta-Ausilio sempre più determinata a portare a Milano Trincao. Il giovane trequartista portoghese sembrava già destinato alla Juventus fino a pochi giorni fa ma l’entrata in scena dell’Inter ha fatto saltare il tavolo.

Ne parla oggi Tuttosport. “Altra operazione da perfezionare nel mercato di gennaio è quella – in prospettiva – legata a Francisco Trincao, giovane attaccante (18 anni) che milita nella seconda squadra del Braga. E’ conteso da Juventus e Inter.

Curiosamente stiamo parlando di un giocatore che non ha ancora collezionato neppure una presenza nella massima serie portoghese, ma che ha stregato tutti per le sue qualità. Mettendosi in mostra anche con l’Under 19 portoghese, in particolar modo nella sfida giocata contro l’Italia a luglio e proseguendo poi su livelli degni di nota sotto lo sguardo degli scout che si sono mossi apposta per lui.”

Pur senza avere esperienze sui palcoscenici maggiori, il ragazzo ha già una clausola rescissoria di 30 milioni, indizio che da solo spiega il suo valore. Nei giorni scorsi era stato proprio il nuovo Ad nerazzurro a parlare di Trincao e della volontà dell’Inter di inserirsi nella corsa di mercato.

Fonte Tuttosport