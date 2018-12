Marotta parla già da interista: “Mi fido del Barçellona”

Quella di questa sera, sotto sotto sarà anche la sua notte. In attesa di diventare il nuovo AD nerazzurro, Marotta parla di Champions. L’ormai sua Inter, questa sera si giocherà il pass per gli ottavi di Champions League. Contro il PSV Eindhoven sarà necessario vincere, ma tutto dipenderà anche dalla sfida del Camp Nou tra Barcellona e Tottenham. In caso di vittoria degli inglesi, qualsiasi risultato dei nerazzurri sarà vano.

Marotta: “Faccio il tifo per tutte le italiane”

Intercettato a margine del premio Andrea Fortunato, l’ex Direttore Generale della Juventus ha dichiarato: “Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, da tanti anni ci manca l’en plein. Fiducia nel Barcellona? Assolutamente sì ma soprattutto sta alle squadre italiane cercare di vincere”. Insomma, nell’attesa di insediarsi ufficialmente nella grande famiglia interista, Beppe Marotta farà già da oggi il tifo per il suo nuovo club. Oltre agli ottavi di finale che in casa nerazzurra mancano ormai da anni, per l’Inter i proventi che potrebbero arrivare dal passaggio del turno potranno essere fonte da cui attingere per il mercato. Mercato che, neanche a farlo apposta, sarà curato proprio Marotta insieme al Direttore Sportivo Ausilio. Il sogno nel cassetto lo conosciamo ormai tutti: Sergej Milinkovic-Savic.

(Fonte: ANSA)