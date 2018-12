L’Inter rischia grosso: il questore di Milano chiede provvedimenti severi

Il giorno dopo la vittoria pesantissima di ieri contro il Napoli, per l’Inter dalla questura di Milano arrivano brutte notizie. Gli scontri fuori da San Siro di ieri sera, che hanno causato l’investimento e la conseguente morte di un tifoso interista, scrivono l’ennesima pagina nera del nostro calcio. Tutto il caos fuori dal Meazza, è stato alimentato anche all’interno dell’impianto attraverso cori discriminatori verso la tifoseria partenopea e verso il difensore Kalidou Koulibaly. Insomma, una serata senza dubbio negativa che difficilmente rimarrà senza colpevoli ed impuniti.

Inter, parla il questore di Milano

Intervenuto dopo il match di ieri sera, Marcello Cadorna, questore di Milano, ha parlato dei provvedimenti che rischia il club nerazzurro. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto circa tre perquisizioni, tre a ultras del Varese, quattro a ultras dell’Inter e ne stiamo facendo delle altre. Il fatto è gravissimo. Per questi motivi richiederò in via d’urgenza di vietare le trasferte dell’Inter fino alla fine del campionato, provvedimento previsto dal decreto 22/08/2014 numero 119. Il Ministro dell’Interno può emettere il provvedimento. Inoltre domattina chiederò l’immediata chiusura della Curva dell’Inter per cinque giornate più una di Coppa Italia, fino al 31 marzo“. I fatti di ieri sera restano incresciosi, ma chiedere il divieto di trasferta dei tifosi interisti fino a fine anno sembra una decisione eccessivamente severa. Vedremo cosa decideranno i vertici del nostro campionato.