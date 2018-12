Juventus news, il giocatore costretto all’operazione dopo l’infortunio al ginocchio, possibile rientro tra 3 mesi circa

Juventus news, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Juan Cuadrado per i prossimi tre mesi. Il laterale colombiano è stato operato quest’oggi a Barcellona al ginocchio sinistro infortunato nel match di Champions League giocato contro lo Young Boys.

Questo il comunicato del club bianconero: “In data odierna Juan Cuadrado è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo subito durante la partita di Champions League giocata a Berna. L’intervento, effettuato a Barcellona dal dottor Cugat, assistito dal responsabile sanitario della Juventus dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la rieducazione”.

Un infortunio che terrà Cuadrado lontano dal campo per circa tre mesi. Allegri potrebbe ritrovare il suo esterno a marzo. Oltre al giocatore colombiano, contro la Sampdoria non ci saranno Barzagli e Cancelo.