Young, a fine stagione sarà addio. Ecco il sogno del giocatore inglese

Dall'Inghilterra arrivano importanti novità sul futuro di Ashley Young, il cui contratto con l'Inter andrà in scadenza il prossimo giugno. Al momento non sembra esserci alcun segnale verso un possibile rinnovo, ragion per cui è lecito credere che l'avventura milanese dell'ex United si concluderà al termine di questa stagione.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, una volta terminata la sua esperienza in nerazzurro, il sogno del trentacinquenne inglese sarebbe quello di tornare in Inghilterra, più precisamente al Wotford, squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi nell'ormai lontano 2003. Il club di proprietà della famiglia Pozzo (proprietaria anche dell'Udinese) attualmente milita in Championship, la Serie B inglese, ma questo non sarebbe un problema per Young.

Naturalmente tutti questi discorsi sul futuro oggi lasciano il tempo che trovano: l'Inter è dopo anni una forte candidata al titolo e, per realizzare il sogno di milioni di tifosi, servirà l'apporto di tutti i giocatori della rosa nerazzurra, tra cui appunto l'ex Red Devils.