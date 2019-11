Verso Inter Spal, Conte analizza i miglioramenti in fase difensiva

Con soli 12 gol subiti, il reparto arretrato interista è attualmente la terza miglior difesa del campionato italiano. In cima alla classifica c'è attualmente la Juventus con 10 gol subiti seguita dal Verona (11).

Un fattore senz'altro positivo se si considera che i tre difensori titolari sono costati all'Inter "solo" 30 milioni (Stefan De Vrij e Diego Godìn prelevati a parametro zero, mentre per Milan Skriniar i nerazzurri hanno messo sul piatto il cartellino di Gianluca Caprari più un conguaglio economico pari a 20 milioni).

Sul miglioramento della propria difesa, in conferenza stampa Antonio Conte ha detto: "Abbiamo avuto più tempo per lavorarci e per riprendere alcuni concetti. Quest'anno si è partiti con un nuovo allenatore, e in questi casi il lavoro deve essere sempre alimentato. Questo ha dato dei frutti e più solidità".