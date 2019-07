UFFICIALE - Yann Karamoh passa in prestito al Parma

Ci siamo, Inter e Parma hanno definito tutti i dettagli per il passaggio in Emilia-Romagna di Yann Karamoh. Il contratto del classe '98 infatti, è già stato depositato in Lega Calcio dove si rende nota l'operazione a titolo temporaneo.

Inizialmente infatti, si pensava che i meneghini cedessero il francese ai ducali per una cifra che si aggirava tra i 13 e i 15 milioni di euro in modo tale da poter monetizzare e poi ingaggiare nuovamente il ragazzo a partire dalla prossima stagione.

Intanto, a prescindere dalla modalità del trasferimento di Karamoh, il giovane attaccante sotto la guida di Roberto D'Aversa continuerà il proprio processo di crescita. Sul passaggio del francese, il Parma ha diramato questo comunicato ufficiale:

"La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore Yann Dorgelès Isaac Karamoh (Abidjan, 8.7.1998) dall’ F.C. Internazionale Milano. L’attaccante ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023".