UFFICIALE: ancora un nuovo infortunio per Stefano Sensi

Ennesimo problema fisico per Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, secondo quanto si legge dal comunicato dell'Inter, si è sottoposto oggi alla risonanza magnetica presso l'Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Nuovo infortunio per Sensi, quindi, che sembra non riuscire a vedere la luce del suo calvario che dura dalla sesta giornata della scorsa stagione. Cattiva notizia che non ci voleva, proprio nel momento in cui, Antonio Conte, a centrocampo, aveva recuperato anche Roberto Gagliardini, negativo al tampone.

L'ex Sassuolo, quindi, che oggi non è partito con la squadra, così come Sanchez, recupererà con calma a Milano per evitare nuovi infortuni.