TuttoMercatoWeb - Di Chiara si esprime su Inter e Juve. Le dichiarazioni

Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco quanto emerso:

La Juve ha fatto un grande acquisto con De Ligt. L’Inter ha preso sì Lukaku ma a mio parere è stato sopravvalutato. Certo, per Conte sarà un giocatore fondamentale. Le regine del mercato sono state in effetti la Juve e l’Inter. Al Napoli Manolas è stato un buon colpo per la difesa, c’è ancora attesa per James che potrebbe far fare il grande salto di qualità.

Il Napoli comunque è sempre stato il rivale della Juve ma ora serve un colpo proprio alla James. In ogni caso la sorpresa del campionato potrebbe essere un’altra. Se la Juve non vincesse di nuovo lo scudetto sarebbe una grande novità. Sono curioso di vedere bene anche la Roma che potrebbe essere interessante. Spero, ripeto, che si cambi volto per lo scudetto, non me ne vogliano i tifosi della Juve”.