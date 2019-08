(TS) La previsione su Marotta e Conte: "o va bene o rischiano entrambi"

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha inquadrato la situazione attuale dell'Inter in un editoriale per Tuttosport.."Conte può godere dell’appoggio fondamentale di Beppe Marotta, meno volubile di Massimo Moratti. Sa benissimo che la scelta di Conte, non certo gratuita, marca il suo percorso all’Inter. O andrà bene o saranno guai per entrambi. Per questo ha voluto il socio degli scudetti alla Juventus, al fine di cambiare costumi e mentalità della Pinetina“.

Secondo Marani , dopo il quarto posto dello scorso anno, proprio l'esperienza collaudata di Conte impone che venga alzata l'asticella, anche perchè i suoi primi anni sono stati vincenti sia alla Juve che al Chelsea, frutto della grande capacità del tecnico salentino di far rendere al 110% il gruppo che si trova ad allenare. " Alla distanza è un tecnico che logora, ma la sua ossessione ha avuto sempre risultati tangibili nell’immediato“.

Marani vede Juve Inter e Napoli decisamente più forti della concorrenza, ma il mercato e le aspettative impongono all'Inter di agganciare almeno la seconda piazza e tentare di insidiare i campioni uscenti, specialmente se la filosofia di Maurizio Sarri non dovesse essere assorbita velocemente dal gruppo bianconero. "Oscilla in questa posizione, secondo me, la collocazione dell’Inter. Un’estate fa se ne parlò come anti-Juve. Cambiamo il titolo, l’anti-Juve stavolta si chiama Conte“.