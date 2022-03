Torino-Inter, le pagelle: quante insufficienze tra i nerazzurri!

Torino-Inter, le pagelle dei nerazzurri.

Dopo la vittoria di Anfield in Champions League, l'Inter pareggia in campionato contro il Torino: pareggio raggiunto solamente al 93esimo grazie al destro di Alexis Sanchez. La vetta adesso dista 4 punti, in attesa del recupero della gara di Bologna: i nerazzurri sono a 59 punti dietro Napoli 60 e Milan 63.

Ecco i voti del match:

Handanovic 5: il portiere è il ruolo che dovrebbe dare sicurezza alla squadra. Handanovic sembra trasmettere insicurezza: regala il calcio d'angolo che scaturisce il gol dell'1-0, un minuto dopo regala un'altra occasione al Torino.Nel secondo tempo esce male e Gosens salva la porta nerazzurra. Unica parata su un colpo di testa di Izzo. Durante il corso della stagione, questi errori possono costare caro, soprattutto se guardiamo le parate dei portieri avversari. Rivedibile.

Skriniar 5,5: meno brillante del solito, colpevole insieme a Perisic sul gol subito. Recupera durante il secondo tempo fino all'affondo di Brekalo, che dribbla tutta la difesa nerazzurra ma non Gosens.

Ranocchia 5: per tutta la partita soffre molto Belotti. Il VAR lo grazia su un intervento fatto sullo stesso Belotti: prende prima il piede e poi il pallone. Rigore netto negato al Torino.

Bastoni 6: è il migliore del trio difensivo. Cerca di aiutare Perisic nella fase offensiva ma non incide come nelle altre partite. Salva l'Inter sul secondo intervento goffo di Handanovic.

Darmian 5: gioca più da terzino: nella fase offensiva risulta essere inesistente, quasi non mette piede nella metà campo avversaria.

Barella 5: dopo la gara contro la Salernitana sembrava essere ritornato il vecchio Barella, ma nel match di Torino gioca una delle partite più brutte con la maglia nerazzurra. Con l'assenza di Brozovic doveva prendere le chiavi del centrocampo nerazzurro ma sembrava averle perse.

Vecino 5: i suoi limiti da mediano saltano subito all'occhio: cerca di fare il lavoro di Brozovic ma lo fa solo numericamente. Lascia spazi enormi tra difesa e attacco. In questa Inter Brozovic è insostituibile.

Calhanoglu 5: soffre la fisicità del centrocampo del Torino. Unica azione pericolosa il calcio di punizione con salvataggio miracoloso di Berisha.

Perisic 6-: le troppe partite giocate si fanno sentire sulle gambe di Perisic. Aiuta Bastoni in fase difensiva ma è stato più propositivo in fase offensiva rispetto Darmian. Gosens ha il compito di farlo rifiatare.

Dzeko 5+: ha molte occasioni per metterla dentro, ma tutte le volte la butta incredibilmente fuori. Partita che da 5 passa a 5+ solo grazie all'assisty per il gol di Sanchez.

Lautaro 5: ha voglia di far vedere che è tornato il Toro versione 2021, ma la troppa foga gli fa sbagliare le scelte. Bremer lo sovrasta in ogni scelta,

Dimarco 6-: ha l'opportunità di segnare il gol del pareggio ma Berisha salva. Con Dimarco l'Inter in fase offensiva ha un altro volto.

Gosens 6: cerca di dare una mano all'attacco nerazzurro ma si nota poco. In fase difensiva salva il gol del 2-0.

Vidal 6+: cerca di segnare con un tiro dai 20 metri, ma Berisha la mette in calcio d'angolo. L'azione del gol del pareggio parte da lui.

Sanchez 6,5: non entra nel migliore dei modi, perde qualche palla di troppo. A lui il merito di salvare l'Inter dalla 4° sconfitta stagionale in campionato.

Correa 5,5: entra per cambiare la partita ma sembra quasi non essere entrato in campo. Fantasma.