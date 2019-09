Top Calcio 24 - Biasin torna sul caso Icardi, poi frecciata a un ex Inter

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, si è espresso a Top Calcio 24 sul caso Icardi. In seguito anche parole non proprio al miele nei confronti di Nainggolan:



“E’ una storia triste. Adesso è guerra aperta, che non fa bene a nessuno in particolare all’Inter, che è partita con un progetto nuovo. Questa è una cosa fastidiosa. Tutti si immaginavano che lui accettasse una destinazione, in verità si è impuntato. Di certo non rivestirà la maglia dell’Inter. E di certo è coerente, ha sempre detto di non voler aprire a nessuno.



Ma dimostra poca lucidità, ad un certo punto uno deve anche arrendersi. Le frasi di Nainggolan su Wanda? Evidentemente le frasi di Wanda hanno dato fastidio allo spogliatoio, non poteva essere altrimenti. E’ stata una delle cause più importanti. Sicuramente".