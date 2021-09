Tegola in casa Juventus: Dybala esce dal campo in lacrime

Brutte notizie in casa Juventus per quanto concerne Paulo Dybala. Il n°10 bianconero ha lasciato il campo anzitempo dopo aver sentito il ginocchio tirare in allungo. Un infortunio muscolare che si preannuncia tutt'altro che leggero e che ha visto la Joya abbandonare il campo addirittura in lacrime.

Proprio Dybala aveva portato in vantaggio la sua squadra al minuto 10 con una giocata da applausi, ma il problema patito non gli ha permesso di concludere la gara. Al suo posto, Massimiliano Allegri ha schierato in campo Dejan Kulusevski.

Adesso bisognerà attendere l'esito degli esami strumentali a cui verrà sottoposto l'attaccante argentino che faranno luce anche sugli eventuali tempi di recupero.