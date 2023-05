Tanta Inter nell’Under 20 che schianta il Brasile

di Redazione, pubblicato il: 22/05/2023

Un ex Inter subito sotto i riflettori nel mondiale Under 20 in corso in Argentina. Cesare Casadei, passato lo scorso anno al Chelsea nell’ambito dell’affare Lukaku, ha dominato il primo tempo nella gara d’esordio degli azzurrini contro il Brasile.

Due gol (uno su rigore procurato da lui stesso) ed un assist nel primi 35 minuti, 3 a 0 e partita che sembrava conclusa. Sembrava, perchè una doppietta di Marcos Leonardo nel finale restituiva speranze ai brasiliani.

In campo nell’undici titolare anche Mattia Zanotti e Francesco Esposito mentre Alessandro Fontanarosa è entrato in campo a 20′ dal termine.

3 a 2 il finale a favore degli azzurrini del CT Nunziata che si propongono fin dall’inizio come protagonisti di questa avventura mondiale .