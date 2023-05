di Redazione, pubblicato il: 22/05/2023

L’Inter perde a Napoli, la Lazio la soprassa nella corsa Champions, tutto diventa un po’ più difficile. Al Maradona i ragazzi di Inzaghi reggono bene l’impatto con i neo campioni d’Italia anche se in inferiorità numerica dal 40mo del primo tempo. Gagliardini commette falli a ripetizione, nonostante le raccomandazioni dell’allenatore. Il rosso è la logica conseguenza di un atteggiamento senza controllo. Nonostante ciò Lukaku aveva raddrizzato la gara a 5 minuti dalla fine senza però che la squadra riuscisse e mettere in ghiaccio un pareggio che sarebbe stato preziosissimo.

Fabrizio Biasin si scaglia contro Gagliardini nel suo post a commento.

“Con un calendario come quello dell’#Inter un allenatore ha il dovere di schierare tutti i suoi giocatori e il diritto di credere che un professionista che dice “mister ho capito”… abbia davvero capito. Questa sconfitta ha un solo responsabile, applausi per tutti gli altri».