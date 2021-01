Statistiche Udinese Inter, in Friuli nerazzurri quasi sempre da applausi

Quella di Udine, ormai da un po' di anni per ogni club di Serie A è diventata una delle trasferte più impegnative della stagione. Nel capoluogo friulano però, negli ultimi cinque scontri in campionato l'Inter ha trionfato ben quattro volte e pareggiato una sola volta.

Quest'oggi rivivremo i successi interisti partendo dallo 0-4 del 2015 firmato da Mauro Icardi (doppietta), Stevan Jovetic e Marcelo Brozovic. La stagione successiva, a rispondere alla rete di Jakub Jankto per l'1-2 finale fu Ivan Perisic che mise a segno una doppietta decisiva.

Nel maggio del 2018 alla Dacia Arena andò in scena un altro spettacolare 0-4, questa volta caratterizzato dai gol di Andrea Ranocchia, Rafinha, Mauro Icardi e Borja Valero. Infine arriviamo agli ultimi due incontri più recenti, quando nel maggio del 2019 Udinese-Inter terminò 0-0 e l'anno scorso 0-2 grazie alla doppietta di Romelu Lukaku.

Uno score senza dubbio positivo per la squadra attualmente allenata da Antonio Conte ma che non deve indurre la squadra a prendere sotto gamba il gruppo gestito da Luca Gotti. I bianconeri non conquistano i tre punti in campionato da 7 partite. Pertanto, non abbassare la guardia (se si vuole evitare di inciampare) per l'Inter sarà di fondamentale importanza.