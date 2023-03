Spezia-Inter, designato l’arbitro del match: i precedenti fanno ben sperare

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 08/03/2023

Spezia-Inter, venerdì sera alle 20:45 i nerazzurri apriranno la ventiseiesima giornata di Serie A in trasferta contro i liguri. La squadra di Inzaghi è a caccia di una vittoria in trasferta che manca ormai da quasi un mese e mezzo.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato affidando il match del Picco a Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Inter-Spezia, la designazione completa: Di Paolo al var

Il fischietto laziale sarà coadiuvato da Mondin e De Meo. Il quarto ufficiale del match sarà Baroni. In sala VAR Di Paolo con Abissò assistente.

Marinelli dirigerà i nerazzurri per la prima volta in questa stagione. Nei tre precedenti, tutti lo scorso anno, l’Inter ha sempre vinto senza mai subire gol. Il primo in trasferta contro il Venezia terminato per 0-2; il secondo nel 5-0 rifilato alla Salernitana e il terzo nella vittoria per 2-0 contro l’Hellas Verona.