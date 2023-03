Inter, main sponsor cercasi. Dalla Turchia un candidato importante

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/03/2023

Inter, la dirigenza sta continuando la ricerca di uno sponsor di maglia dopo che quest’anno in pratica non ha incassato un euro.

Come riportato anche in bilancio il colosso delle criptovalute DigitalBits ha saltato tutte le scadenze contrattuali non versando neanche un centesimo dei 24 milioni che avrebbe dovuto alla società nerazzurra. Il marchio è rimasto sul petto della prima squadra nerazzurra, ma è scomparso dalla comunicazione e dalle maglie della squadra Women e della Primavera.

Come riporta oggi Tuttosport, la ricerca ormai continua da mesi e la decisione di non cancellare il brand insolvente dalle maglie della prima squadra è legato meramente a una questione di marketing, essendo le casacche già state prodotte. Inter per il prossimo main sponsor si guarda ad est. Interesse da parte della Turkish Airlines già sponsor della UEFA Champions League.

Il club di viale della Liberazione è quindi alla ricerca di uno sponsor che possa generare almeno 30 milioni di euro a stagione. L’attenzione sembra rivolta verso oriente con un brand che sembra più avanti degli altri. Si tratta della compagnia aerea Turkish Airlines. La compagnia turca è tra le più importanti del mondo ed è uno degli sponsor principali della Uefa Champions League. Inoltre è stata già presente nel mondo dello sport come sponsor della Lega di Serie A di basket e, tra le altre, del Feyenoord.