Sorteggi Champions, l’Inter pesca il Cholo Simeone agli ottavi di finale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/12/2023

Sorteggi Champions, l’Inter pesca il Cholo Simeone. Giornata importante per la squadra nerazzurra per quanto riguarda il cammino europeo. Infatti, dall’urna di Nyon, per mezzo della mano di John Terry, gli uomini di Simone Inzaghi hanno scoperto la squadra che affronteranno durante gli ottavi di finale.

Il sorteggio ha decretato che l’Inter affronterà un grande ex della squadra nerazzurra come il Cholo Simeone. La partita d’andata, verrà giocata a San Siro, visto che le squadre arrivate seconde nel girone giocheranno la prima in casa, mentre la seconda, ovviamente, al Wanda Metropolitano.

Un sorteggio sicuramente difficile, contro una squadra che, nel corso della lunghissima gestione Simeone, ha cambiato pelle, senza perdere la propria identità. Una squadra che oggi gioca molto di più al pallone, ma che non ha perso la voglia di lottare e la grinta. Una partita da prendere con le pinze.