Solskjaer: "Sanchez? Ci sono trattative con alcuni club"

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match con il Crystal Palace, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha risposto alle domande relative all'eventuale cessione di Alexis Sanchez.

"Sanchez? Ci sono trattative con alcuni club. Ha giocato in quella gara (sfida a porte chiuse di martedì ndr) e ha giocato bene, quindi, come ho detto, sta lavorando duramente e vediamo a settembre cosa succederà."

L'allenatore dei Red Devils ha genericamente affermato che ci sono alcuni club interessati al momento, senza far riferimento all'Inter, squadra attualmente in pole position per il cileno.