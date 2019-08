Sky Sport - Romairone commenta il colpo Lukaku. Le parole

Giancarlo Romairone si è espresso ai microfoni di Sky Sport in merito all'ultimo arrivo in casa Inter: Romelu Lukaku. Il dirigente si sbilancia sul colpo messo a segno dai nerazzurri ed elogia il congiunto targato Suning sulla buona riuscita dell'affare. Ecco le sue dichiarazioni:



“Questa operazione certifica la grande forza della società e poi la grande unione tra i dirigenti e l’allenatore. Tutto quello che era emerso in questi giorni di questa trattativa, è stato certificato da questa operazione. Io credo che la Juventus sia di assoluto livello, però da stasera l’impronta dell’Inter sia marcata“.



Parole al miele quelle del ds, che fa i complimenti a Zhang & Co. per il rinforzo appena ottenuto in attacco.